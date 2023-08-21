Байден, да и все Соединенные Штаты в ступоре от заявления Лаврова. Чем на этот раз удивила Россия

Как выяснилось, не только запад может вводить радикальные меры в отношении политических соперников. Последние ультиматумы, озвученные главой МИД, наглядно показали, что заставить Россию терпеливо сносить санкции, требования и угрозы не получится.
Как выяснилось, не только запад может вводить радикальные меры в отношении политических соперников. Последние ультиматумы, озвученные главой МИД, наглядно показали, что заставить Россию терпеливо сносить санкции, требования и угрозы не получится.
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