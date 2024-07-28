Бу атна Татарстанда кыска вакытлы яңгырлар белән тәмамланачак

Якшәмбе көнне, 28 июльдә, Татарстанда кыска вакытлы яңгыр явуы көтелә. Көнбатыштан, төньяк-көнбатыштан, 6-11 метр тизлектә, урыны белән 15-18 метр тизлектә көчле җил исәчәк, диелә республиканың Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе хәбәрендә.
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