О заочных арестах и приговорах

Людмила Лиханова

Статья четкая. Для этих ...очень даже полезная и для тех, кто хочет гадить России и надеется где-то отсидеться. Кстати, после Победы в СВО у многих государств появится желание помочь России с высылкой этих пидо...и их жизненное пространство скукожится. А без постоянного поступления денежек они как-то быстро заканчиваются...🤣