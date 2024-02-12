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О заочных арестах и приговорах

О заочных арестах и приговорах

Вот многие смеются над тем, что пидараса=Акунина (Чортишвили) заочно арестовали в рамках УД за фейки и т.

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Комментарии
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ВераВерная
А лелека-болека- ко всей пятерне😀
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10 час.
Юрий Золотарев
Б-Акунин-Чёрт-те-швили - классическая либер-МЕРЗОСТЬ! Хотя Быков, пожалуй, померзЕе...
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8 час.
Людмила Лиханова
Статья четкая. Для этих ...очень даже полезная и для тех, кто хочет гадить России и надеется где-то отсидеться. Кстати, после Победы в СВО у многих государств появится желание помочь России с высылкой этих пидо...и их жизненное пространство скукожится. А без постоянного поступления денежек они как-то быстро заканчиваются...🤣
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7 час.

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