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Депутат Госдумы Матвейчев призвал прекратить перечислять уехавшим артистам деньги за воспроизведение их песен на радио и ТВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев призвал прекратить выплачивать деньги уехавшим из России артистам за воспроизведение их песен на радио и телевидении.

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