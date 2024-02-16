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Греция ударит по России гомосексуализмом

Греция ударит по России гомосексуализмом

Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей."За" проголосовали 176 из 254 (всего насчитывается 300 парламентариев) присутствовавших на процедуре депутатов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Греция далеко-оооо пошла!!!  Дно -  ДНИЩА!!
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17 час.
Natalija Osminina
Не удивительно, что при переделе Европы Греция отойдет в зону влияния Турции.
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15 час.

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