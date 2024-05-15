Сейм Польши одобрил законопроект о продлении помощи гражданам Украины

Сейм парламента Польши одобрил во втором чтении проект закона, предусматривающего продление срока социальной поддержки и легального пребывания граждан Украины на территории Польши, которые приехали в страну после 24 февраля 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии