Автомобилистов обвинили в неуважении к государственной символике. Для водителей в РФ придумали новое наказание: за «неправильные» номера хотят лишать прав Для российских автомобилистов предложили ввести новое наказание.
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