Bloomberg: Восточная Европа обвиняет Западную в недостаточном финансировании Украины

Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что вопрос о финансовой и военной помощи Украине расколол Европу, теперь страны ее восточной части всё меньше доверяют странам западной.
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