Фотограф Крис Пирсал опубликовал видео, на котором в воды Ла-Манша стекают тонны нечистот

Британский фотограф Крис Пирсал разместил в соцсетях ставшее скандальным видео. Пирсал выложил ролик, в котором ускорил до нескольких минут 49 часов своих непрерывных съемок с дрона, показывающих, как в Ла-Манш стекают неочищенные сточные воды.