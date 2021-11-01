Комсомольская правда

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Фотограф Крис Пирсал опубликовал видео, на котором в воды Ла-Манша стекают тонны нечистот

Фотограф Крис Пирсал опубликовал видео, на котором в воды Ла-Манша стекают тонны нечистот

Британский фотограф Крис Пирсал разместил в соцсетях ставшее скандальным видео. Пирсал выложил ролик, в котором ускорил до нескольких минут 49 часов своих непрерывных съемок с дрона, показывающих, как в Ла-Манш стекают неочищенные сточные воды.

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