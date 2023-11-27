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Как преодолеть страх смерти

Как преодолеть страх смерти

Страх – главный, корневой блок человека, записанный на клеточном уровне. В свою очередь у страха, есть тоже свои две половинки: Страх жизни и страх смерти.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Однако, авторитет комментируют по-разному. Опасайтесь некоторых комментаторов, например, укронацистов.
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11 час.
Виктор Молотков
А автор почему-то не понимает самого главного, что &quot;верёвками связывающими нас&quot; является то, что мы сами решим считать тем, что нас связывает. А если всеми этими привязанностями мы живём в Боге и с Богом, то мы понимаем, что на самом деле это никакие не привязанности, а именно то что освобождает нас от власти нашего эго. А то ведь и тотально устремившись за своим освобождением от привязанностей, можно попасть в рабство ещё более сильное у этого &quot;освобождения&quot;, чем рабство у своих привязанностей. Настоящая же опасность эгоизма состоит во впадении в абсолютизацию чего-либо в этой своей жизни так, чтобы оно привязало вас к этой жизни столь же абсолютно. На самом деле неизведанность, всегда должна иметь место в нашей жизни. Только она по настоящему и способна обеспечить нас и восторгом новых открытий и восхитительностью обретения некоторой доли свободы, на бесконечном Пути движения в свободе полной...
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9 час.
Ирина Чернова
Надо повышать осознание и в Смерть войти осознанно🦇⚠️
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9 час.

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