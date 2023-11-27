Как преодолеть страх смерти

Виктор Молотков

А автор почему-то не понимает самого главного, что "верёвками связывающими нас" является то, что мы сами решим считать тем, что нас связывает. А если всеми этими привязанностями мы живём в Боге и с Богом, то мы понимаем, что на самом деле это никакие не привязанности, а именно то что освобождает нас от власти нашего эго. А то ведь и тотально устремившись за своим освобождением от привязанностей, можно попасть в рабство ещё более сильное у этого "освобождения", чем рабство у своих привязанностей. Настоящая же опасность эгоизма состоит во впадении в абсолютизацию чего-либо в этой своей жизни так, чтобы оно привязало вас к этой жизни столь же абсолютно. На самом деле неизведанность, всегда должна иметь место в нашей жизни. Только она по настоящему и способна обеспечить нас и восторгом новых открытий и восхитительностью обретения некоторой доли свободы, на бесконечном Пути движения в свободе полной...