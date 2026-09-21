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Футболистам сборной России сделали форму с гимном на воротнике

Футболистам сборной России сделали форму с гимном на воротнике

РФС/rfs.ru Гимн России "перевели из звука в графику" – теперь запретить его не смогут ни на одном соревновании, ведь текст будет нанесен на саму форму футболистов сборной РФ.

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