Футболистам сборной России сделали форму с гимном на воротнике

РФС/rfs.ru Гимн России "перевели из звука в графику" – теперь запретить его не смогут ни на одном соревновании, ведь текст будет нанесен на саму форму футболистов сборной РФ.
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