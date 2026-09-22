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«Финам» открыл доступ к pre-IPO Blue Origin

«Финам» открыл прием заявок на pre-IPO космической компании Джеффа Безоса Blue Origin, говорится в сообщении брокера (есть в распоряжении Frank Meida).

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