Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ

Расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Южной группировки войск в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Часов Яр.
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