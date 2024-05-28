Фигурант дела главного кадровика минобороны Мартиросян обжаловал арест

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Один из фигурантов дела главного кадровика минобороны Лева Мартиросян подал апелляцию на решение суда о своем аресте, соответствующие данные появились в картотеке суда.
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