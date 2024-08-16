Храмы в Строгине начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

Сбор гуманитарной помощи во всех храмах и монастырях Москвы объявлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в том числе в храме Троицы Живоначальной в Троице-Лыково и храме Новомучеников и исповедников Российских в Строгино.
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