Храмы в Строгине начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

Сбор гуманитарной помощи во всех храмах и монастырях Москвы объявлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в том числе в храме Троицы Живоначальной в Троице-Лыково и храме Новомучеников и исповедников Российских в Строгино.