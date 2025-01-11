Два украинских пилота дали показания по делу о терроризме

Пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по факту терроризма Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов дали признательные показания и продолжают сотрудничать со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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