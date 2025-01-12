Белоруссия направляла на границу с Украиной спецподразделения МВД

Быков: Белоруссия отправляла на границу с Украиной спецподразделения МВД Белоруссия выдвинула в район границы с Украиной новые спецподразделения МВД для предотвращения проникновения диверсантов в республику, сообщил первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Александр Быков телеканалу СТВ.