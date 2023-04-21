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Тина Канделаки назвала программу Ивана Урганта низкорейтинговым вечерним шоу

Тина Канделаки назвала программу Ивана Урганта низкорейтинговым вечерним шоу

Медиаменеджер Тина Канделаки высказалась о премьере шоу юмориста Павла Воли на ТНТ. В своем Telegram-канале заместитель генерального директора «Газпром-медиа» назвала передачу артиста более успешной, чем аналогичный проект с участием Ивана Урганта.

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