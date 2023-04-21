Тина Канделаки назвала программу Ивана Урганта низкорейтинговым вечерним шоу

Медиаменеджер Тина Канделаки высказалась о премьере шоу юмориста Павла Воли на ТНТ. В своем Telegram-канале заместитель генерального директора «Газпром-медиа» назвала передачу артиста более успешной, чем аналогичный проект с участием Ивана Урганта.