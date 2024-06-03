Милорад Додик примет участие в ПМЭФ для поддержки России

Президент Республики Сербской (РС), являющейся частью Боснии и Герцеговины, Милорад Додик, планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с намерением поддержать Россию в условиях санкционного давления.
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