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Регионы России

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Хуситы предупредили об угрозе безопасности воздушного пространства Саудовской Аравии

Хуситы предупредили об угрозе безопасности воздушного пространства Саудовской Аравии

Хуситы, шиитское движение, контролирующее значительные территории в Йемене, через свой Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО) предупредили авиакомпании о небезопасности использования воздушного пространства Саудовской Аравии.

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