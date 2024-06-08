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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев про 4:0 с Беларусью: «Было видно, что наши игроки вышли с желанием защищать честь России. Показали хороший уровень»

«Очень приятно было смотреть на национальную сборную, которая показала, что готова настраиваться и выкладываться даже в контрольном матче.

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