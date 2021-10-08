БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших всё больше

Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших всё больше

Как победить вирус, если без вакцинации он практически непобедим? Людмила Николаева Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Материал комментируют: Виталий Зверев Четвертая волна ковида, не дождавшись окончания третьей, грозит превратиться в России в цунами.

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Семенков Александр
Исследования по Спутнику V по данным Минздрав заканчиваются в 3-ей декаде декабря. Значит получается, что вакцину и её влияние на человека испытывают на нас с вами. И еще я понимаю так, что раз у нас есть вакцина от COVID-19, значит привитый человек не должен умерать от COVID-19, А ОН ДАЖЕ ПРИВИТЫЙ УМЕРАЕТ. Значит нас прививают не вакциной. А ЧЕМ ЖЕ ТОГДА??? КТО КОГО ОБМАНЫВАЕТ???
Александр Стародубцев
можно подумать запад свои вакцины испытал полностью. вданном случае между эпидемией и вакцинацией, лучше выбирать вакцинацию. в этой ситуации показан професиализм наших медиков. да есть виртуозные спецы, но общая квалификация медперсонала упала, если медсестра собирает слухи по интернету о болезнях, то это о многом говорит. да и сильно влияет нерешительность властей в борьбе с болезнью.

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