Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших всё больше

Как победить вирус, если без вакцинации он практически непобедим? Людмила Николаева Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Материал комментируют: Виталий Зверев Четвертая волна ковида, не дождавшись окончания третьей, грозит превратиться в России в цунами.