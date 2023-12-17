Зак Браун признался, что его обвиняли в провале Риккардо в McLaren

Зак Браун признался, что его обвиняли в провале Риккардо в McLarenGetty Images / Red Bull Content PoolГлава McLaren Group Зак Браун признался, что тяжело переживал увольнение Даниэля Риккардо из команды в конце 2022 года, и порадовался успешному возвращению австралийца в середине сезона-2023.