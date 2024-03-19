Путин поручил улучшить механизм обеспечения ветеранов СВО средствами реабилитации. "Сейчас многие бойцы СВО сталкиваются со многими трудностями", - посетовал офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
Какие миллионы? Бойцов СВО заставляют часами стоять в очередях за выплатами
Комментарии
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сергей максимов
Тварей ответственных за этот бардак нужно утилизировать, но видно это кому- нибудь нужно. Генералисимус Шойгу не может навести порядок. Опыта не хватает!
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9 час.
Александр Попов
Статья ФУФЛО, скажите где выдаёт кассир ДЕНЬГИ через ОКОШЕЧКО???
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8 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
Что-то верится с трудом. Правовую сторону необходимо соблюдать, а не раздавать на право и на лево. Заслужил - получи, что причитается!!! Пластиковых карт видимо не завезли.
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7 час.
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