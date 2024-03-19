Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Какие миллионы? Бойцов СВО заставляют часами стоять в очередях за выплатами

Путин поручил улучшить механизм обеспечения ветеранов СВО средствами реабилитации. "Сейчас многие бойцы СВО сталкиваются со многими трудностями", - посетовал офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.

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Комментарии
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сергей максимов
Тварей ответственных за этот бардак нужно утилизировать, но видно это кому- нибудь нужно. Генералисимус Шойгу не может навести порядок. Опыта не хватает!
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