Всемирный банк выделит Украине грант в размере 1,37 миллиарда долларов

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Украинские власти получат около 1,37 миллиарда долларов в качестве гранта от Всемирного банка в рамках проекта по поддержке государственных трат и обеспечению устойчивого госуправления в Незалежной.
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