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Вашингтон попросил замолчать — Вильнюс замолчал. Но самостоятельно

Вашингтон попросил замолчать — Вильнюс замолчал. Но самостоятельно

В Литве случился очередной праздник суверенитета. В Вильнюсе проходила международная конференция Disinfo 2026, посвященная борьбе с дезинформацией.

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