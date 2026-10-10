New Jersey Pulls More Improper Voter Registrations, Adds Daily Audits At Motor Vehicle Agency Authored by Chase Smith via The Epoch Times, New Jersey Gov.
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