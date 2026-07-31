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Роман с замужней коллегой, отказ от званий и споры в эфире: жизненные правила Леонида Ярмольника

Роман с замужней коллегой, отказ от званий и споры в эфире: жизненные правила Леонида Ярмольника

Сегодня Леониду Ярмольнику за семьдесят, и его имя по-прежнему вызывает живой интерес, хотя сам он теперь редко появляется на экранах и практически не даёт интервью.

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