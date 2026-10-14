Почему в России не спешат прикрывать важные объекты инфраструктуры от ударов противника? Михаил Делягин раскрыл "бюрократическую логику".
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Скоро декабрь, вот и надо во все услышание по ТВ сказать, и задать вопрос Путину, почему тебе в уши льют Новак и Чернышенко, что у них всё под контролем, а на самом деле большая бед, они обязаны спать от силы 2 часа в сутки, а остальное посветить всё своей работе на которой они сейчас находятся и всё делать, чтобы люди не бедствовали ни в чём не нуждались, а они больше спят, пьют, получая большие денежки, и ни чего не делают на благо Государства и Народа.