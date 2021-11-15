ФБА «Экономика сегодня» / Японский флот в будущем получит в свое распоряжение сразу семь «квази-авианосцев».
Baijiahao рассказало о планах Японии нанести внезапный морской удар по России
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Александр Лагуткин
Попытка Японии нанести внезапный морской удар по России, спровоцирует "внезапный" ответ по всей территории острова, после которого и остров, и Япония перестанут существовать. Поэтому лучше следовать совету кота Леопольда, - "Ребята, давайте жить дружно".
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21 час.
Неизвестно Неизвестно
К великому сожалению происходит то же, что происходило перед Русско-Японской войной, вот только Россия не будет церемониться с тупыми самураями, не понимающими, что их просто используют... В совсем хреновом сценарии вся Япрония превратится в одну Хиросиму и Нагасаки, а в хорошем станет частью Дальневосточного федерального округа с выселением 90 процентов японцев в Америку и Австралию...
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21 час.
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