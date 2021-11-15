Baijiahao рассказало о планах Японии нанести внезапный морской удар по России

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К великому сожалению происходит то же, что происходило перед Русско-Японской войной, вот только Россия не будет церемониться с тупыми самураями, не понимающими, что их просто используют... В совсем хреновом сценарии вся Япрония превратится в одну Хиросиму и Нагасаки, а в хорошем станет частью Дальневосточного федерального округа с выселением 90 процентов японцев в Америку и Австралию...