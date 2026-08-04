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РЖАКА

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У баб, совести - вообще нет! Главное, свои трусы она стирает с полотенцами, а мои, [м]лять - с носками!

У баб, совести - вообще нет! Главное, свои трусы она стирает с полотенцами, а мои, [м]лять - с носками!

- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила! - А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было! В связи с финансовым кризисом правительство РФ приняло решение перенести Новогодние каникулы на Майские праздники: гулять 10 дней все равно не на что, а картошку сажать придется.

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