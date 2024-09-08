Общая Пасха с католиками?

Как сообщило греческое агентство православных новостей Romfea, 3 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей анонсировал совместное с католиками празднование Пасхи, которое состоится в мае 2025 года.
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