Расследование уголовного дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева почти завершено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что фигуранты вскоре начнут знакомиться с материалами дела.