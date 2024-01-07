Топ-7 полезных, но малоизвестных инструментов для ремонтника

Любой мастер-самодельщик является обладателем большого количества разнообразных инструментов. Даже если хобби ориентировано на что-то определённое – слесарку, столярку, электротехнику или электронику, всё равно инструмент будет разнообразный.
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