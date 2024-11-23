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В Вельском районе злоумышленники подожгли приют для собак

В Вельском районе злоумышленники подожгли приют для собак

В Архангельской области в Вельске злоумышленники подожгли постройку в приюте для собак. К сожалению, из огня не удалось спасти двух собак.

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