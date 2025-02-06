В Испании планируют сократить рабочую неделю

Испанский премьер пытается поднять свою популярность популистскими мерамиAFP читайте на monocle.ruИспанский премьер пытается поднять свою популярность популистскими мерамиЧерез считанные дни после того, как испанская экономика, четвертая в еврозоне, подтвердила опережающие темпы развития по сравнению с другими европейскими экономиками, правительство Педро Санчеса предложило испанцам работать… меньше.
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