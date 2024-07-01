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Царьград

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Время африканского мирного плана: Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

Время африканского мирного плана: Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

Глава Украины Владимир Зеленский считает возможными переговоры с нашей страной через посредников "с разных континентов".

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