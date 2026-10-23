Перу: Муниципальный служащий был ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), оставленного в кустах, в квартале 1900 года на Авенида Хорхе Чавес в районе Сурко в Лиме в 08:39 (13:39 по Гринвичу) 22 октября.