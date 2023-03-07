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СК возбудил уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных из-за неуплаты налогов

СК возбудил уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных из-за неуплаты налогов

Задолженность по налогам у супружеской пары превышает 300 миллионов рублей. Как сообщает ГСУ СК России по городу Москве, возбуждено уголовное дело в отношении супругов блогеров-миллионников Валерии Чекалиной и Артема Чекалина за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

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