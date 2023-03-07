СК возбудил уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных из-за неуплаты налогов

Задолженность по налогам у супружеской пары превышает 300 миллионов рублей. Как сообщает ГСУ СК России по городу Москве, возбуждено уголовное дело в отношении супругов блогеров-миллионников Валерии Чекалиной и Артема Чекалина за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.