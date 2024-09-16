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«Это катастрофа». В Британии сделали неожиданное заявление после слов Путина о конфликте с НАТО. «Они не выдержат»

«Это катастрофа». В Британии сделали неожиданное заявление после слов Путина о конфликте с НАТО. «Они не выдержат»

Британия пытается идти на конфронтацию с Россией, хотя армия Соединенного Королевства находится в плачевном состоянии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube «Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?», — задался вопросом эксперт.

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