Британия пытается идти на конфронтацию с Россией, хотя армия Соединенного Королевства находится в плачевном состоянии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube «Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?», — задался вопросом эксперт.