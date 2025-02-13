«Феерический дегенерат»: Зеленский оскорбил Трампа, назвав его переговоры с Путиным инфантильными

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Он НАМ нужен для суда , а без наркоты сдаст все явки,и пароли где деньги лежат.
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5 час.
Людмила Лиханова
Его не выпустят из-под надзора. Слишком много знает, а без наркоты сдаст все явки и пароли...
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5 час.
Дед Щукарь
Мне вот интересно что Дугин загоняет. За каким бананом России нужно &quot;оккупировать&quot; Европу? Ежу понятно, что ЕС в ж...е и им только один выход - ПОКУПАТЬ ресурсы у России и через Россию, потому что амеры их обдерут, да и не нужны они уже амерам, но России нужны, только не в качестве &quot;покоренных&quot;, достаточно покорных ... и не России, а новому Мировому порядку. У России нет задачи стать &quot;гегемоном&quot; и на кого-то давить, все гораздо проще: весь Мир будет жить по Законам для всех, именно в этом равенство и справедливость. А Россия будет следить за порядком. Да, будет мировым жандармом, но без этого на первых порах никак не обойтись. И о &quot;клоунах&quot;. О &quot;кокаиновом&quot; и речи нет, а &quot;рыжий&quot;, похоже, вкурил тему и чё-то хочет нахимичить, но путинский план не курить надо, а следовать ему. Чё тут изображать, США без доллара - лопнувший пузырь и все идет к тому. Сохранить лицо? Да не нужно это лицо никому, вонять будет от обоср...ой ж...ы.))
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2 час.
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