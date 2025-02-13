«Феерический дегенерат»: Зеленский оскорбил Трампа, назвав его переговоры с Путиным инфантильными

Дед Щукарь

Мне вот интересно что Дугин загоняет. За каким бананом России нужно "оккупировать" Европу? Ежу понятно, что ЕС в ж...е и им только один выход - ПОКУПАТЬ ресурсы у России и через Россию, потому что амеры их обдерут, да и не нужны они уже амерам, но России нужны, только не в качестве "покоренных", достаточно покорных ... и не России, а новому Мировому порядку. У России нет задачи стать "гегемоном" и на кого-то давить, все гораздо проще: весь Мир будет жить по Законам для всех, именно в этом равенство и справедливость. А Россия будет следить за порядком. Да, будет мировым жандармом, но без этого на первых порах никак не обойтись. И о "клоунах". О "кокаиновом" и речи нет, а "рыжий", похоже, вкурил тему и чё-то хочет нахимичить, но путинский план не курить надо, а следовать ему. Чё тут изображать, США без доллара - лопнувший пузырь и все идет к тому. Сохранить лицо? Да не нужно это лицо никому, вонять будет от обоср...ой ж...ы.))