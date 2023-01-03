Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Серия российских мультфильмов «Три богатыря» появилась в начале 2000-х, и с тех пор практически каждый год радует поклонников новыми выпусками о героических подвигах известных русских богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.