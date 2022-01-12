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Что будет модно в 2022 году: самые основные тренды от цвета до стиля

Что будет модно в 2022 году: самые основные тренды от цвета до стиля

Пройдемся по трендам, которые будут актуальны в 2022 году:Белый костюм Белый цвет – самый универсальный и подойдет почти любому, а костюм в белом оттенке полюбят даже девушки, которые никогда не носили костюмы, они смотрятся почетно и благородно.

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