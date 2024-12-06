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Министр обороны Германии: Не исключаю возможности отправки на Украину миротворческого контингента из состава бундесвера

Министр обороны Германии: Не исключаю возможности отправки на Украину миротворческого контингента из состава бундесвера

Вслед за Британией и Францией о возможности отправки войск на Украину заговорили и в Германии. Тема эта была затронута в интервью с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Наемников наши ребята били и бьют. И этих перемелят. Жаль только  наших парней . Устали они . Ну помогай им Бог!
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15 час.
Алексей Викторович Копелиович
А министр &quot;обороны&quot; Германии думает о том, что этот шаг означает начало прямой войны России с ФРГ, и что на головы немецкого населения посыпятся российские ракеты? Или он считает себя неуязвимым?  Писториус помнит о том, что до Германии Орешник летит меньше 15 минут?
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13 час.

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