Министр обороны Германии: Не исключаю возможности отправки на Украину миротворческого контингента из состава бундесвера

Наемников наши ребята били и бьют. И этих перемелят. Жаль только наших парней . Устали они . Ну помогай им Бог!

Алексей Викторович Копелиович

А министр "обороны" Германии думает о том, что этот шаг означает начало прямой войны России с ФРГ, и что на головы немецкого населения посыпятся российские ракеты? Или он считает себя неуязвимым? Писториус помнит о том, что до Германии Орешник летит меньше 15 минут?