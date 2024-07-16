Сын Трампа рассказал, кто сможет сменить отца на посту президента

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах его преемником весьма вероятно станет кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший 16 июля в интервью портала Axios.