Вучич: Заявление Путина о ядерной доктрине привлекло внимание Генассамблеи ООН

Заявление президента России Владимира Путина об обновлённой ядерной доктрине вызвало живой интерес среди участников Генассамблеи ООН, как сообщил Александр Вучич, президент Сербии, в эфире телеканала «ТВ Информер».
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