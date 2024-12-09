До IPO не дотерпели

Рыночная конъюнктура сегодня не очень подходит для публичных размещений, но деньги все равно нужны. Некоторые компании в этих условиях решаются на pre-IPO, а инвесторы готовы в них вкладывать в надежде на сверхдоходностьИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии