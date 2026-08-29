РИА: в районе Анновки в ДНР уничтожили более 792 украинских дронов "Баба-яга"

Российские военнослужащие сбили более 792 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Анновка в Донецкой народной республике (ДНР).
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