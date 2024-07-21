Руководитель Google призвал не винить ИИ в росте вредных выбросов

В ответ на растущую критику по поводу выбросов углекислого газа главный научный сотрудник Google Джефф Дин защитил роль искусственного интеллекта в повышении уровня CO2 в выбросах компании, заявив, что ИИ не является основной движущей силой этого роста.
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