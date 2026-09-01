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Марьинский вестник

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Кадетский корпус школы № 1566 в районе Марьино открылся после реконструкции

Кадетский корпус школы № 1566 в районе Марьино открылся после реконструкции

Кадетский корпус Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы на Мячковском бульваре на юго-востоке столицы 1 сентября распахнул двери после реконструкции по московскому стандарту «Моя школа».

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